“Quise seguir haciendo lo que amo, que es actuar, y que no me pinte el bajón”, señala el ex Gran Hermano sobre motivo por el que aceptó la propuesta, que define como un desafío actoral. “Habitualmente grabo los viernes a la noche, cuando mi hijo ya se fue a dormir. Usamos la creatividad de cada uno, los elementos que tenemos en casa, y en muchas ocasiones me está salvando mi hijo, con los efectos y la iluminación uso muchas cosas de él”, cuenta sobre los secretos de sus grabaciones caseras. “Mis escenas son con mi cara casi adentro del microondas porque eso me genera un enrejado en la cara que pareciera que estoy en una prisión. Cuando en la escena me bajaron una descarga eléctrica, utilicé un juguete que tiene un parpadeo de iluminación. La propuesta fue divertida y entretenida, me gusta hacerlo. Es prueba y error”, sostiene. El personaje de Conti se llama Milton García, es un ex convicto de 39 años, abandonado por su mujer, que se rebela contra el Doctor X porque no entiende donde está ni lo que sucede con él, motivo por el cual lo esposan y lo dejan aislado por su mala conducta.