“Pensé que cumplir años en cuarentena iba a ser un ‘agarompa’, pero no. Nada que ver. Yo el año pasado escribí un par de cosas. Y, entre esas, estaba el deseo de aprender a estar más conmigo, a observarme más, a escucharme más...Y así poder valorar y potenciar las cosas buenas, que a veces me cuesta mucho. También a enfrentarme a lo malo, a eso que no me sirve, a eso que me limita, a mis miedos y todo eso. Y a autoanalizarme también, conocerme, salir de ese lugar y saber estar conmigo”, comenzó diciendo Flor en un video que subió a sus historias.