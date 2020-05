Las peluquerías no se encuentran dentro de los rubros exceptuados en la cuarentena y los argentinos deben seguir recurriendo a instructivos de YouTube, consejos de expertos y métodos caseros para mantener el look. Recientemente, Flor Vigna quiso probar sus aptitudes con las tijeras y, según sus propias palabras, quedó demostrado que no es una de sus especialidades.