—Adoro la idea “saca lo peor de mí”; es tan ilustrativa esa frase. “Gracias, no sabía que tenía una banana podrida en mi cartera. Vos sacaste lo peor de mí. No sabía que tenía este odio, que tenía esta herida abierta". Seguramente tu marido esta recordándote algo del pasado que merecés sanar, estoy segura de que tu marido te recuerda a alguien que te irritaba, o irritaba a tu mamá. Vos veías que tu papá irritaba a tu mama, por ejemplo. Todo sucedió antes de tus siete años y hoy lo que pasa es que hay repetición. Antes de los siete sucedieron cosas que llenaron tu compumente de programas. Reprogramá tu mente. La técnica del Hoʻoponopono es simple y chiquita. Me irrita, gracias. Quiere decir que acá tengo una herida abierta. Lamento haber unido nuestras historias de dolor. Nosotros unimos nuestras memorias del dolor. Estamos acá para sanar. Vos y yo, yo y mi marido: vos y tus conceptos. Gracias creencia, no te quiero más acá, porque no me das paz. Mi paz no se negocia, porque yo quiero tener paz, porque yo quiero ver paz, quiero ser útil, no una inútil maloliente, porque los malos humores tienen mal olor. El malhumor tiene mal olor. Me baño, no quiero malhumor. Quiero aportar alegría. Así que convertilo a tu marido, tomate ese desafío. En vez de encerrarte en tu furia y en tu habitación llena de desprecio, ¿Por qué no probás con apreciar? Vos elegiste a tu marido, a ese hombre. En algún momento elegiste a ese que te enamoró, del que te querés escapar. “Sí, pero ahora cambió”. ¿Y por qué cambió? ¿O lo cambiaste? Si era simpático, ¿por qué no te fijas si podés sacarle una sonrisa vos, convertirte en hada como decía el chamán? ¿No podes convertirlo? ¿Por qué no ves si podés sacarle una sonrisa a ese ogro, al mejor estilo La Bella y la Bestia, y dejás de criticarlo? Porque lo que leímos en el corto mensaje fue: “Criticar, quejarse y despreciarte”. ¿Te gustás?