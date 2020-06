-Yo no creo que tenga que hacer letras combativas, no es lo que yo soy en el escenario: a mi me gusta las musicas felices y que las personas disfruten con ligereza. Por otro lado, es importante decir que el hecho de que un chico gay afeminado y drag queen esté en la tele, en las novelas y haciendo tour por el mundo, ya es un combate a toda la sociedad homofóbica y machista que vivimos. No me siento incómoda porque sé que no estoy sola y que tenemos un gran número de artistas, políticos, empresarios y personas en todas las categorías que son LGBT+ y que están dispuestos a luchar juntos por nuestros derechos.