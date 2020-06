Y agregó: “En mi entorno saben muy bien quién soy, me conocen. Yo apoyo desde el primer momento (al feminismo). Lo más significativo fue mi hijo, que me dijo ‘así como vos me educaste de una manera de respeto hacia la mujer yo no creo nada de lo que están diciendo’. También hubo una red de contención externa a la familia: los amigos. Todos se portaron divinamente conmigo. Es algo que no me sorprende en un punto y por otro me halaga porque saben que soy una persona de bien y respetuosa”.