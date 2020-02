Hoy, Érika no cuenta con asistencia psicológica ni se encuentra acompañada por amigos o familiares que la puedan contener. “Estoy muy angustiada -confiesa-. Y tengo mucha bronca, pero no puedo llorar. Eso empeoraría las cosas”. ¿Qué le diría a Rago si lo tuviera enfrente? “Que ahora puede salir de dónde estaba escondido. Que ahora él es una víctima. Pero que él sabe muy bien lo que pasó. Que me diga en la cara que eso no sucedió”.