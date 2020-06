En las últimas horas la ex campeona del Bailando por un sueño subió una selfie a su Instagram, tomada en el living de su departamento. Al rato la quitó, para de inmediato volver a compartirla. Casi nadie se percató en un detalle, casi como si fuera un juego al estilo “Encuentro las sietes diferencias entre las dos imágenes". Pero -sagaz- a la instagramer Vicky Braier no se le pasó por alto que en la primera foto -la borrada- se reflejaba un pie sobre un espejo colgado al fondo, por encima de un sillón. En la segunda -la que permaneció en su cuenta- ese pie ya no estaba, virtud del retoque digital.