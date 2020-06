Y luego explicó en qué consiste el famoso protocolo: “Me llevaron a un ala que estaba armada para casos de coronavirus. Me explicaron que no había ningún caso en ese sanatorio, porque los llevan al Agote. Te aíslan de una forma que no podés tocar nada. Me avisaban cuando estaba la comida y yo la agarraba. Y creo que muchos médicos están un poco asustados porque cuando entraban, me pedían que me pusiera el barbijo y mantenían distancia social. No entraba nadie a la habitación más que los médicos. Todo el material que utilizan es descartable. Y el termómetro me quedaba a mí".