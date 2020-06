—En cuanto a mis hábitos, no han cambiado mucho. Soy bastante aislado de por sí y me gusta mucho estar en mi casa. Soy tirando a ermitaño, pero uno siempre sabe que si quiere, sale. Hoy es distinto. Te diría que durante 60 y pico de días estaba seguro de que lo mejor era estar encerrado. Ahora me permito dudar. Lo digo con total humildad. Hoy no sé si es lo mejor. No sé si responde a mi ansiedad. Soy un guardado, pero sé que tengo el teatro a la noche. Ahora no puedo ir y vaya a saber uno hasta cuándo. Me está costando, particularmente en estos últimos días.