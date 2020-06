“Aprendí a reírme de las críticas y a no tomarme todo personal. ¡Cada uno recibe lo que lee y escucha como puede! Ya no me hago cargo del otro, sí de mí. Busqué mil formas de encontrarme y de encontrar mi paz en cada tempestad. Y así voy por la vida, dejando más huellas que cicatrices. Ya no me creo lo que dicen que soy, me basta con mirar a Benjamín. Acepto, avanzo y cierro. Abrazo a mi hijo, como ustedes me abrazaban a mí. Disfruto de ser su mamá. Duermo en paz. Soy feliz aunque a muchos eso les joda. Sé lo que tengo y eso me basta. ¡Los amo, ayer, hoy y siempre! Así como somos, nos celebro y nos amo! Gracias”, concluyó Gianinna en su publicación.