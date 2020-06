Para evitar conflictos, le pidió al jugador de fútbol que se acercara a su casa para pasar tiempo con sus hijas: “Le dije ‘vení las veces que vos quieras, de hecho yo necesito ayuda así que trata de venir más'. Porque no venía y ahora día por medio viene”. Por último, aclaró que ella no volvería a convivir con su ex bajo ninguna circunstancia, a diferencia de Jimena Barón que hace unas semanas se instaló en la casa de Daniel Osvaldo por pedido de su pequeño hijo Momo. "Yo no vuelvo ni en pedo con mi ex. Antes salgo corriendo o le digo que me tosa en esta época”, aseguró la bailarina.