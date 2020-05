Hace unas semanas, se generó una polémica cuando trascendió que Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena Fuseneco, no estaría en la versión teatral de Casados con hijos por diferencias con los productores del espectáculo. La actriz lo anunció a través de Instagram: "Quiero aclarar que no me bajé del proyecto Casados con Hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”.