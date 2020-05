Durante la charla virtual con sus seguidores, la diseñadora explicó cómo se siente en este aislamiento: “Tratando de llevarla con muuucha calma. Al principio me costó, me daba miedo sentirme ‘encerrada’, sentía como claustrofobia. Después me fui adaptando y entendiendo que esto es lo que hay que hacer, en este momento me da más miedo salir. Me siento más tranquila en casa. Pero obviamente todo el tiempo vamos pasando por todo tipo de estados y sintiendo todo tipo de emociones, creo que es nos pasa a todos”.