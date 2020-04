El lunes de la semana pasada Tinelli respondió a las críticas por una valija que le enviaron al sur. “Yo no me moví en los días que estoy acá -afirmó en diálogo con Luis Novaresio, en La Red-. Lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel".