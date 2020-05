Según explicó la conductora, la rutina era más o menos la siguiente: “Cada vez que iba pasaba tres o cuatro horas ahí adentro. Me servían el té rojo, aunque el mío era un poco más oscuro… No sé. Y siempre venía acompañado con almendras, con un tiramisú o algún alfajorcito. Cuando Mühlberger me recibía, enseguida les decía a sus chicas: ‘¡Empiecen por el Hollywood, que quiero verla divina en el programa!’ Yo pasaba al gabinete que ya me tenían preparado y las chicas comenzaban con la digitopuntura, mientras me ponían las mascarillas y luego, otro tiempo de masajes en piernas y en la espalda. ¡Y me iba!”.