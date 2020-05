No es la primera vez que Susana Giménez “mete la pata” manipulando su cuenta de Instagram. De hecho, en más de una oportunidad, la diva a ha publicado fotos que no la favorecían o, incluso, a activado trasmisiones en vivo con comentario por los que después ha tenido que salir a dar explicaciones. Sin embargo, esta vez, el error no fue para nada grave. Así que ella misma decidió reírse de la situación.