Lo primero que señaló el conductor fue que él no le decía a la gente que fuera a atenderse con Giselle. “A mí me condenan por una palabra: ‘doctorcita’. Y yo no decía que lo que ella hacía era muy bueno. El tema era que yo, a través de la radio, la llamaba a ella y la gente le hacía consultas para que les dijeran lo que tenía que hacer (para adelgazar). Yo me comí un garrón impresionante. Pasé más 60 días preso y perdí una fortuna. Me fue terriblemente mal y no quiero, de ninguna manera, que a nadie le pase lo que me pasó a mí. Que fue muy terrible y, además, muy injusto”, explicó.