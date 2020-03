Quizás haya sido el cine el lugar en el que Sofovich más sufrió los embates de la crítica especializada y del ambiente intelectual. El se defendía con argumentos irrebatibles, refrendando su olfato por lo popular. “El mejor termómetro de la popularidad es la opinión pública. En la calle no hay nadie que no me demuestre afecto”, contraatacaba. Quizás por eso su experiencia en cine fue corta en comparación a otras ramas de la industria artística y en 1987 dirigió sus últimas dos películas, Johnny Tolengo, el Majestuoso, donde demostró que podía también apuntar a los niños a partir del inolvidable personaje creado por Juan Carlos Calabró; y Me sobra un marido, el regreso a la picaresca forjada en el triángulo amoroso entre Susana Giménez, Rodolfo Ranni y el propio Calabró.