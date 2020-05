"¿Está bien lo que está pasando? -se preguntó- Esta cuarentena va a ser la más larga del mundo. Hasta hoy la más larga del mundo es la de Nueva York. Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la voy a ver. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. ¿Hace falta? Nació mi sobrina y no la vi y no sé cuándo la voy a ver... ¿Cuándo van a tener clases mis hijos? ¿Cuándo los voy a poder sacar? El Gobernador dijo que los iba a poder sacar cuando vaya de compras, en el anterior anuncio. Y ahora parece que está más inflexible que nunca, que hay que aislarse todavía más y más... ¿Hasta cuándo?”