Laura (bah, Toro), fue parte de Les Diabolettes, una banda que reversionaba hits inoxidables en impecables interpretaciones, aunque llegó el momento del despegue. “Me metí en todos los proyectos que hubiese, hasta que entendí que necesitaba mi búsqueda personal, con el estilo de música que me salga de las venas, ahí me abrí y me dediqué a la carrera personal, me dediqué a componer, me junté con amigos que son la banda que ahora conforman mi proyecto solista, es una búsqueda constante”, detalló.