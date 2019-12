Pero, claro, las experiencias vividas tras el diagnóstico la marcaron “potentemente”. "Y han pedido -agrega- que sea todavía más intensa y más incisiva en esa búsqueda de ser yo misma en mi música”. Justamente fue la música la que ayudó en todo este transitar. “Creo que la música no me salvó la vida, pero sí me salvó el psiquismo, me salvó el yo, me salvó la posibilidad de recordar quién era. Quizás la vida me la salvaron los profesionales que me atendieron, la técnica psicoterapeuta específica que hice y que es la correcta para tratar el TOC, la EPR. Mi familia, mis gatos, eran quienes me estaban sosteniendo emocionalmente. Lo que hizo la música fue recordarme que yo era mucho más que un paquete de síntomas y que no tenía que identificarme con la enfermedad, sino recordar que mi identidad estaba construida de cosas mucho más vitales”.