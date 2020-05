—Sí, por supuesto, me preocupa. En el mundo de la música no somos solo los músicos: hay técnicos, asistentes, ingenieros, gente de producción, mánagers, agencias de venta de shows, ticketeras, teatros, acomodadores, transportistas, y por supuesto las industrias, que van aparejadas con eso. Eso es muy grave y estamos todos muy preocupados con eso. Y de hecho este próximo concierto online que voy a hacer será de modalidad a la carta, la gente va a poder elegir las canciones que quiere escuchar. Lo estoy haciendo también como una manera de aceptar una generosísima retribución que la gente me ofreció después de que hice seis conciertos gratuitos durante seis viernes de cuarentena. La gente lo agradeció muchísimo, se sintió muy acompañada, cosa que me dio mucha alegría porque esa fue la intención que yo tuve al hacer esos conciertos. Que había entre un millón y medio y dos millones de personas, contando las familias típicas entre tres y cuatro personas, de esos 500.000 trabajadores del mundo del espectáculo que estamos parados, y la preocupación que eso me generaba, y la gente después de la transmisión me mandó unos mensajes muy hermosos y muy agradecidos y muy generosos. Muchos de ellos me decían por favor dennos un CBU, una cuenta de banco donde podamos retribuir la generosidad que tuvieron en transmitir estos seis conciertos gratuitos. Y como una manera de colaborar, yo les hablé de las 15 familias que dependen directamente de mi propio trabajo, para colaborar con esas familias y con el trabajo que hacen todos los músicos que nos da tanta alegría, tanta felicidad, y nos hace sentir tan acompañados en momentos tan angustiantes. Esa fue la chispa que inició esta idea. Y voy a hacer lo imposible por estar a la altura de esa generosidad en este próximo concierto el 23 de mayo, en ofrecerles un concierto verdaderamente inolvidable.