Por su parte, y en contra de esta metodología, Jimena Barón también utilizó su cuenta de Instagram para derribar el mito sobre cualquier producto de belleza. “Antes de gastar fortunas en productos de belleza prueben una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarte, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan comprar según el bolsillo), tomar dos litros de agua por día, comer sano y dormir bien. Debería haber un gran cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso antes de intentar comprar magia. La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo”, escribió la cantante en la red social en la que tiene más de seis millones de seguidores.