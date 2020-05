No obstante, entre los comentarios, el periodista Sergio Company fue contundente al alertar sobre “la banalización de la violencia” y el “chiste”. Su colega Josefina Pouso fue más allá en la problemática, hablándole directamente a Cande: “No, mi reina, mala de él... Eso es violencia, no es broma. Vos sos víctima de una sociedad machista que tiene como diversión que un tipo te revolee un control remoto por la cabeza y ambos se ‘diviertan’ con la situación. Es grave, y más grave aún es que no se den cuenta...”, consideró.