Esta es tal vez la clave más profunda de Casi Feliz. En los últimos tiempos hemos visto muchas series desde el punto de vista femenino: de mujeres que se revelan a mandatos antiguos y patriarcales y que se animan por primera vez a decir “No, esto no es para mí” o “Hasta acá llegué”. En esta ficción se explota este argumento desde un hombre que nunca se niega a nada y así es como no llega a alcanzar la felicidad plena. Le dice que sí a su productor cuando le propone tareas imposibles, a su ex mujer cuando le pide entradas para un show, a una ex compañera que le pide que haga gratis un stand up para el cumpleaños de su padre. No sabe negarse ni sabe cuándo ser enérgico sin ser agresivo en sus exposiciones. Y entonces logra empatía con el espectador que necesita que algo le salga bien una vez, y provoca la necesidad de entrar en la pantalla a darle un abrazo para animarlo.