-Ale: No, es verdad lo que decís. Y lo hicimos desde el principio. Yo creo que se ha ido abriendo, pero cuando recién iniciamos nosotros sí que era todo un tema, algunos grupos no querían ir a la televisión. Mientras nos dejaran cantar lo nuestro y no hubiera que hacer nada que no nos representara, íbamos. Siempre fuimos bastante abiertos y a veces el prejuicio justamente te desliga de cosas: por ahí hay lenguajes o cosas que uno ve y no le interesan, no lo representan y si hay un espacio para uno ahí, prefiere no tomarlo. Nosotros sí preferimos tomarlo, mientras no se desfigure nuestra esencia. Sentimos que justamente en las diferencias es en donde podemos encontrarnos. Y por eso fuimos a la tele. Después hacíamos el circuito del rock, pero eso fue básicamente por desprejuicio.