—Sí, mi temperamento es de no estar quieto y no espero a que me llamen. Siempre estoy con dos o tres cosas en la cabeza, empujándolas, sumando voluntades. Trato de laburar con amigos y en buen clima, y cuando me llaman con algo totalmente cocinado, me acuerdo lo lindo que es el motorhome: “Este es el texto, ¿necesitás algo?”. Y decís: “Uy, he remado el Titanic con dos vainillas...”. Pero funciono en los dos formatos.