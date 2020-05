En ese universo de buenos actores, con una Edie Falco soberbia y otros sencillamente impresionantes como Tony Sirico, Michael Imperioli y Lorraine Bracco, el imán indiscutible era Gandolfini. Pero él, dando muestras de una humildad propia y no impostada, destacaba por sobre su trabajo, la historia que se contaba . “Un buen texto te llevará a lugares que en algunas ocasiones ni siquiera esperas”, repetía. “En Los Soprano, todo se redujo al guión. No hubiera estado tanto tiempo como he estado si no hubiese sido tan bueno”, reiteraba. “Cuando hicimos el primer episodio pensamos que no regresaríamos a la televisión, que nos mandarían a casa. Mirabas a ese grupo, estábamos gordos, éramos feos pero no contábamos con los diálogos fantásticos que escribieron los guionistas. El guion era la clave del éxito”, afirmaba.