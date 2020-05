—Estoy preocupado. No solo por el futuro, sino por el presente. Ya hay muchísima gente sin empleo. Hay que hacer el cálculo que por cada artista hay 200, 300 personas que trabajan en cada evento, en cada concierto. No es solamente que yo deje de tocar: estamos hablando de una pirámide enorme que se va delegando hacia abajo y empieza con el propio staff del músico, que pueden ser de 20 personas, y después sigue con las ticketeras, con las empresas de publicidad, con la radio, con la publicidad misma, con los transportes, los caterings, con la gente del staff técnico de cada sala, con la gente de cada sala, etcétera. Pasó un mes sin haber cobrado absolutamente un centavo, y se viene otro mes. Entonces, mucha gente no va a tener cómo pagar el alquiler, ahora, muy pronto. Entonces, no es algo a futuro, sino que es ahora, a presente, diría yo.