—No, el tiempo es para descansar. Yo pensé toda mi vida, desde los ocho años; estoy tan acostumbrada a pensar que pude parar mi cabeza. No pienso: es el estado ideal, soy sabia. No me importa nada, de verdad. No es que me hago la superada: me resbala todo, no me importa. En general, le doy muy poca bola al medio y a la farándula. Me divierte contestarle a cualquiera si tengo ganas y si me pagan. En el Bailando me pagaban y le contestaba a cualquiera. Y si me da la gana, contesto también. Soy así, combativa, porque no me la creo, mi amor. No me creo que soy una diva, eso me lo puso el periodismo. Ni me creo que soy La One. Todo lo que se dice de mí: lengua karateca, diva, que las tres divas de este país somos las dos señoras y yo (por Susana Giménez y Mirtha Legrand), ¡nada más lejano! Soy más cable a tierra, como una roquera. El divismo lo ponen como algo magnífico y la gente te coloca en ese lugar. A mí me colocó en el lugar de opinóloga general.