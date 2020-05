Moria Casán y Beto Casella hablaron de la detención de Rubén Mühlberger

“Al doctor Mühlberger me lo presentó Carlo Di Domenico. No tengo idea por qué le allanaron la clínica...”, volvió a repetir Casán. “Yo no considero un centro de estética a la clínica del doctor ni ahí porque es un doctor y después es un lugar que parece la NASA, es de otro mundo. No puedo decir nada más, pero a mi me resulta...”, reveló la conductora. Y continuó: “El Anti-Aging que él me da y que se aplica Mick Jagger y Tina Turner me deja divina, y es todo para mejorar las defensas”, aseguró.