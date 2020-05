“Yo lo vi venir, me salió uno de la autopista y pensé que me iba a robar. Estaba caminando, con una mochila y tenía barbijo. Primero miré para atrás, pero pensé que me iba a agarrar igual y doblé en Lima. Vino al humo, se me prendió del bolso y la cartera. Hice lo que no hay que hacer, zafé, grité, si no me robaba todo lo que tenía...”, agregó. “Este era un flaquito joven, tenía 16 años. Como estamos con el coronavirus tengo el alcohol en gel, mi mate, el maquillaje, vengo muy cargada. Yo no podía soltar nada y me agarró los dos (bolsos). Yo hice fuerza y empecé a gritar”, explicó.