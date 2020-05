En una entrevista con el ciclo PH, Podemos Hablar, Eva contó que por la imposibilidad de viajar debido a la pandemia todavía sus seres queridos no pudieron conocer al bebé: “Mis papás no lo conocen. No pudieron venir por cosas de la vida y justo pasó esto… Yo tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló, entonces fue como un golpe, y no se sabe cuándo se va a poder retomar todo”.