Marley y una accidentada emisión en vivo de “Por el mundo”: “Solo a mí me pasa esto”

Mientras tanto, desde su casa, Flor no podía contener la risa y le dijo a su amigo: “Estoy descompuesta, la primera cosa que te puedo decir es que fue la conversación más corta que se ha tenido con un famoso argentino en esta cuarentena, además de la envergadura de un actor como Guillermo. Él te dijo ‘hay un delay de seis minutos, chau, cuidate’. Yo pregunto cómo vamos a hacer porque cuando estamos juntos no podemos hablar, y ahora hay delay, ¡no hay manera! Te digo algo y te encimás, o yo me encimo. Es una porquería lo que está pasando, como todo lo que hacemos vos y yo”.