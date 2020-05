En la factoría Spelling el programa estrella era El hombre nuclear protagonizado por Lee Majors. El actor solía suplicarle al productor un trabajo para su mujer, una tal Farrah Fawcett. Spelling le preguntó a las actrices su opinión. Smith la conocía de un comercial de Max Factor y comentó que habían congeniado porque ambas eran de Texas y extrañaban a sus padres. Kate en cambio recordó la primera vez que se vieron en una fiesta de Hollywood. “Casi me cegó, era la chica más hermosa, magnífica y gloriosa de la fiesta, simplemente me congelé y me quedé mirando, y pensé para mí misma: ‘Oh, Dios, mejor me voy a mi casa a ser maestra’”. Pero no se volvió a su casa, Farrah se incorporó al equipo y el proyecto arrancó.