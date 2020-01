Griffin siguió metiéndose en problemas. Fue detenido por circular alcoholizado con su automóvil, por disparar contra el vehículo de su exnovia y además pasó un tiempo internado en una clínica de desintoxicación. En 2011 fue arrestado por conducir bajo los efectos de la cocaína y en 2012 otra vez fue detenido por cargos de violencia doméstica y comportamiento agresivo. “Ya no tengo ninguna relación; no he hablado con él desde que le disparé. No a él sino a la escalera”, declaró y aclaró el actor.