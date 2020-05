Además, defendió el trabajo de los artistas, como Fredy Villarreal, Álvaro Navia, que realizan personajes y que hoy no pueden hacerlo. “¿Por qué Jey Mammon puede estar invitado a un programa pero no haciendo un personaje? Yo confío en la Asociación Argentina de Actores, y no creo que ninguno esté diciendo 'cuando eso se destrabe volverán. Somos minoría los tenemos trabajo, y me incluyo", sostuvo.