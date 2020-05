Durante la tarde, la producción del ciclo de La Flia que conduce todas las tardes lo sorprendió con una llamada de Chichita. José no pudo contener todas las emociones y al oír la voz de su progenitora quedó sumido en un desconsolado llanto. En ese instante que Listorti experimentaba un combo de sentimientos, su madre lo intentó calmar con palabras muy tiernas: “Hijo, tengo una ventaja que mucha madres no, que es que yo te veo todos los días por la televisión. Quedate tranquilo, te adoro y sos el apoyo que yo necesito. No te aflijas, que me haces muy feliz”.