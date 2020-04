Por último, el cómico señaló que hace una década cambió su manera de ver el mundo y de relacionarse con su entorno y el público que lo sigue: “Me dejó de preocupar querer ser aceptado por todo el mundo, era un pibe que me iba a adaptando, ahora no, y por actuar así me quieren un poco más. Me dejó de preocupar el dinero porque tuve la suerte de rebuscármela. Me preocupo más por los demás que por mí. La muerte y la vejez me aterraban, yo en el fondo tenía la esperanza que iba a haber un remedio y yo iba a zafar. A los 33 me vi una cana y me di cuenta de que estaba envejeciendo y empecé a aceptarme y vivir la vida real”.