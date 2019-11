Y contó: “Una persona que tengo en común con Biasotti vino a Puerto Madero, donde tengo muchas reuniones, y me dijo: ‘Escuchame, él tiene una billetera muy grande. Te quiero invitar a tomar un café y te paga los honorarios que te paga Andrea, pero cinco veces más’. Yo le quiero contestar públicamente que vengo de una familia judicial, mi padre es juez, en mi familia entera son todos abogados y la palabra honorarios viene de honor. Mi honor y mi apellido no se venden ni se cambian al mejor postor. Yo defiendo a toda la familia porque no me metería en esto si fuese un circo, por armar show. Creo fervientemente en esto… Ni comprándonos ni intentando hacer falsas denuncias, que me avisaron que van a hacer, nos van a calmar. La persona que hizo esto va a terminar detenida”.