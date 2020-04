Entonces, Lizy hizo un acting tratando de persuadirlo para que no se fuera al programa de Florencia de la V, Flor de tarde, que fue levantado de la pantalla de Magazine a fines del año pasado. Luego, sin perder la sonrisa, le preguntó: “No, pará, ¿pero no le dicen Mirko a todo el mundo? ¿O Dionisio? ¿O Matilde? Digo, ¡Matilda! (por la hija de Luciana Salazar) Hoy no pego una...” Y Flavio, resignado, reconoció: “Los confunden todo el tiempo, no hay drama”.