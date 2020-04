“(Uno de los ladrones) nos pidió que nos tiremos al piso y que no lo miremos. Yo lo tenía a Indalecio abajo mío, porque inmediatamente me puse arriba de él. Todavía estoy temblando. Imaginate cuando a una mamá la miran y le dicen ‘Me voy a llevar a tu nene’. Lo único que quería era resguardar a mi hijo, porque básicamente me decían ‘dame las joyas, dame los dólares, porque me llevo al nene’. Tres veces me repitieron eso".