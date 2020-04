“Te tocó el más difícil. El más terco. El que ya no se cocina en un solo hervor. Y seguro, más de una vez, te habrás preguntado... ¿por qué? ¿La verdad? No tengo respuestas. Tengo una biblioteca llena de defectos y apenas un estante de virtudes. Pero estoy acá. Agradeciéndote que me hayas elegido. Que me ames pese a todo. Que me soportes. Que trates de entender. Que me tengas paciencia. Yo apenas puedo hacer lo que hago. Poco. Llego con lo justo. Casi sin aire”, consideró el conductor de Intrusos en el texto en el que le habla directamente a su mujer.