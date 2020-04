"No cubro todos los gastos con lo que él me pasa. Me incomoda hablar de esto porque ayer se dijo una cifra y la gente me mataba porque a veces con eso viven dos familias. Esa es mi realidad”, aseguró este martes e indicó que tiene un auto de alta gama porque se lo regaló su ex novio Martín Baclini. “Y tengo un Mercedes que el señor Martín Baclini se encargó de divulgar que me lo regaló él. Un día yo bajé al estacionamiento, la camioneta no estaba más y la había cambiado por un Mercedes. ¡Yo no me lo compré!”.