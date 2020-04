“Yo perdoné mucho durante esa relación”, dijo este sábado Malena, en una entrevista confesional con Teleshow . Contó además la ruptura fue decisión de Serrano (para “experimentar otras cosas”), que para ella fue “desgarrador” (“Estuve muy triste”, contó), y que “prefiere” ya no mantener contacto con su ex, al menos “hasta que los sentimientos calmen”. “A él lo quiero mucho -agregó-, no me sale no quererlo. Fue la persona que más quise cuidar, que más amé y me enamoré”.