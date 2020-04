Pero al escuchar el mensaje, Flor fue por más y le preguntó si había sufrido por amor. Ante la pregunta, Tini quedó helada y solo se escuchó un suspiro de fondo. Luego dijo que el padre le estaba hablando por fuera de cámara y le preguntó a Flor si la escuchaba mejor usando el micrófono de mano. Pero ya sin poder salir de la pregunta, respondió: “Sufrir por amor, ¿quién no sufrió por amor? Cuando uno toma la decisión de enamorarse, corre el riesgo de sufrirlo o tal vez no. Uno nunca sabe, tampoco paralizarse. El miedo paraliza y no te deja avanzar, no está bueno eso”, sostuvo la joven.