“Escuchame, no es que te estoy juzgando. No me gusta tu estilo. No me gusta tu andar y realmente me apagué del todo. Fuiste la mujer que más amé, pero creeme una cosa, me equivoqué y me hago cargo. Con mucho amor doy un paso al costado porque realmente somos diferentes. Porque antes eras que actuabas, después por Mahatma, después el Bailando, después lo de la soga y después lo otro. Y no se trata de estar o no conmigo, se trata de que tu esencia yo no la elijo porque me crié diferente", decía el empresario en el audio que difundió Cinthia.