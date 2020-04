“Mi mamá me devuelve mi dinero y gracias a eso cubrí un montón de deudas. Mi papá me dijo en la cara: ‘No te lo voy a devolver’. ¿Por qué? ‘Vas a tener que esperar, te la voy a devolver cuando yo quiera’. Un mes después se compró un departamento. Esa es la actitud que me jodió. Yo no lo perdono. No lo quiero ver ni en figuritas. Para mí no existe”, aseguró Cinthia.