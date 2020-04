Ante esta situación, Yaz Asbún, la mujer señalada por Cinthia, hizo su descargo a través de su cuenta de Instagram. "Bueno, me acabo de despertar así que imagínense lo mucho que me importó lo que salieron a hablar a la mañana y todo lo que dijo mi vecinita, no pude dormir. Salgo a hacer este video porque la verdad es que me hablaron de todos los canales. Y yo soy una mina empresaria, tengo estéticas, soy DJ y me va muy bien en lo que hago. O sea, no necesito robar nada y menos mi vieja”, aseguró en sus historias.